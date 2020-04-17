Во Львове зафиксирован резкий рост случаев коронавируса — за сутки заразились 37 человек.

Об этом написал мэр города Андрей Садовой на своем Telegram-канале.

— Есть +37 новых больных в сутки во Львове. Это наибольший рост за все время карантина, — написал он.

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Всего в Львовской области 203 случая Covid-19.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавирусной инфекции.

Всего с начала 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на Covid-19.

Источник: Андрей Садовой