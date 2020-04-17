В Украине коронавирус обнаружили почти у 900 медработников

В Украине коронавирусом заболело уже 879 медицинских работников. В частности, только за последние сутки заболел 91 медиков, 12 из них госпитализировали.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Также за минувшие сутки 19 медиков излечилось.

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За все время в Украине выздоровели 42 инфицированные медработники.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в Украине подтвердили 4 662 случая коронавируса, из которых 501 — за прошедшие сутки.