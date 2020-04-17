Коронавирус в Украине: сколько заболело детей

По состоянию на 17 апреле в Украине коронавирус обнаружили у 31 ребенка, 11 из которых безотлагательно госпитализировали.

Всего на амбулаторном лечении с Covid-19 находится 73 ребенка.

Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья.

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Мировая практика показывает, что дети страдают от Covid-19 меньше, чем взрослые, а частота случаев инфицирования лиц до 19 лет остается низкой.

Однако дети остаются уязвимыми к простудным заболеваниям. В период с 6 по 12 апреля ОРВИ и гриппом заболели 75 403 человека. Из этого количества 39% — дети.

Недавно Факты ICTV вместе с семейным врачом рассказывали, как правильно лечить ОРВИ на карантине.