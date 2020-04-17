По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 17 апреля в Украине 4 662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
Читайте: Когда закончится эпидемия коронавируса в Украине — прогнозы врачей
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 296 случаев;
- Волынская область — 122 случая;
- Днепропетровская область — 89 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 177 случаев;
- Закарпатская область — 150 случаев;
- Запорожская область — 118 случаев;
- Ивано-Франковская область — 427 случаев;
- Кировоградская область — 218 случаев;
- г. Киев — 705 случаев;
- Киевская область — 253 случая;
- Львовская область — 203 случая;
- Луганская область — 9 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 93 случая;
- Полтавская область — 41 случай;
- Ровенская область — 240 случаев;
- Сумская область — 81 случай;
- Тернопольская область — 353 случая;
- Харьковская область — 56 случаев;
- Херсонская область — 51 случай;
- Хмельницкая область — 38 случаев;
- Черновицкая область — 759 случаев;
- Черкасская область — 137 случаев;
- Черниговская область — 12 случаев.
Всего с началу 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на Covid-19.
Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.