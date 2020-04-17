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Факты / Украина

В Украине за сутки подтвердили 501 случай коронавируса, всего 4 662 больных

По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 17 апреля в Украине 4 662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

Читайте: Когда закончится эпидемия коронавируса в Украине — прогнозы врачей

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 296 случаев;
  • Волынская область — 122 случая;
  • Днепропетровская область — 89 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 177 случаев;
  • Закарпатская область — 150 случаев;
  • Запорожская область — 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 427 случаев;
  • Кировоградская область — 218 случаев;
  • г. Киев — 705 случаев;
  • Киевская область — 253 случая;
  • Львовская область — 203 случая;
  • Луганская область — 9 случаев;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 93 случая;
  • Полтавская область — 41 случай;
  • Ровенская область — 240 случаев;
  • Сумская область — 81 случай;
  • Тернопольская область — 353 случая;
  • Харьковская область — 56 случаев;
  • Херсонская область — 51 случай;
  • Хмельницкая область — 38 случаев;
  • Черновицкая область — 759 случаев;
  • Черкасская область — 137 случаев;
  • Черниговская область — 12 случаев.

Всего с началу 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на Covid-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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