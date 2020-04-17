По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 17 апреля в Украине 4 662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 296 случаев;

Волынская область — 122 случая;

Днепропетровская область — 89 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 177 случаев;

Закарпатская область — 150 случаев;

Запорожская область — 118 случаев;

Ивано-Франковская область — 427 случаев;

Кировоградская область — 218 случаев;

г. Киев — 705 случаев;

Киевская область — 253 случая;

Львовская область — 203 случая;

Луганская область — 9 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 93 случая;

Полтавская область — 41 случай;

Ровенская область — 240 случаев;

Сумская область — 81 случай;

Тернопольская область — 353 случая;

Харьковская область — 56 случаев;

Херсонская область — 51 случай;

Хмельницкая область — 38 случаев;

Черновицкая область — 759 случаев;

Черкасская область — 137 случаев;

Черниговская область — 12 случаев.

Всего с началу 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на Covid-19.

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