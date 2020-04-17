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Факты / Украина

В Украине увеличилось количество летальных случаев при Covid-19

В Украине увеличилось количество летальных случаев во время Covid-19, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Статистика правдивая, она такая есть. Сейчас у нас немножечко больше 4,5 тыс. заболевших, из них – 150 летальные (случаи. – Ред.), — сообщил глава государства в эфире одного из украинских телеканалов.

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По данным Минздрава, на 09.00 в Украине было 4 662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 125 человек умерли, 246 пациентов выздоровели.

Напомним, Национальная академия наук обнародовала возможные сценарии развития ситуации с Covid-19 в Украине на период с 21 апреля до 31 мая.

Фото: Dreamstime

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