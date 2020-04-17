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Факты / Украина

Какие профессии будут востребованы, когда снимут карантин

Рынок труда в Украине трансформировался во время карантина, который был введен 12 марта, чтобы предотвратить распространению коронавируса.

Об этом рассказала HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

По ее словам, по окончанию карантина в стране будут востребованы профессии в сфере продаж, производства и IT.

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— Если говорить сейчас о рынке труда — первая тройка будет выглядеть так же – айтишники может будут более востребованы, чем производство, но, в целом, мы имеем достаточно большой объем работодателей, которые анонсируют вакансии. Поэтому пока мы говорим что есть прирост по вакансия – например продавцы, консультанты, курьеры, кассиры, операторы заправочных станций. Но в целом – торговля, IT и производство – лидеры по количеству вакансий, — сказала она.

Пашкина отметила, что сейчас нет новых вакансий в сфере туризма, кафе, ресторанов, отельных услуг, красоты и здоровья.

Также стало меньше вакансий, которые были “на перспективу”, поскольку новые проекты замораживаются.

Однако даже сейчас есть востребованные профессии.

— Есть прирост в вакансиях по продуктам питания, вакансии по доставке. Сфера автозаправочных станций нуждается в кассирах. Нужны операторы, мерчендайзеры. Также IT-сфера перегрупивалась, но есть прирост за счет тех приложений, которые помогают нам диджитализировать наш труд, — сказала она.

Пашкина добавила, что вернуть работу по окончанию карантина смогут только в случае, если ограничения не будут продлевать. В противном случае, у бизнеса может не хватить финансовой подушки и он закроется.

Напомним, по результатам опроса группы Рейтинг, 8% украинцев потеряли работу после введения ограничительных мер для борьбы против коронавируса.

55% граждан признались, что их финансовой подушки безопасности при условии прекращения получения доходов хватит меньше, чем на месяц.

Фото: Dreamstime

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