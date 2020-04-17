PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Загрязненный воздух из Киева перемещается в другие области – Кульбида

Загрязненный воздух перемещается из Киева на территории других областей Украины.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

— Загрязнение воздуха Киева никуда не делось. Оно перемещается на территории Черкасской, Полтавской и других областей. По мере перемещения этого загрязненного воздуха в отдаленные районы, происходит перемешивание воздушных масс и таким образом, гражданам этих территорий не стоит остерегаться. – сказал он.

Читайте: Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом

Напомним, 16 апреля загрязнение воздуха в Киеве превысило норму в 2-3 раза. Причиной стало усиление скорости ветра до 20-22 м на секунду.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка