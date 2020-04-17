Загрязненный воздух перемещается из Киева на территории других областей Украины.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

— Загрязнение воздуха Киева никуда не делось. Оно перемещается на территории Черкасской, Полтавской и других областей. По мере перемещения этого загрязненного воздуха в отдаленные районы, происходит перемешивание воздушных масс и таким образом, гражданам этих территорий не стоит остерегаться. – сказал он.

Читайте: Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом

Напомним, 16 апреля загрязнение воздуха в Киеве превысило норму в 2-3 раза. Причиной стало усиление скорости ветра до 20-22 м на секунду.