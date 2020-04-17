В Киевской духовной академии 19 случаев коронавируса

В Киевской духовной академии и семинарии было зафиксировано 19 случаев коронавируса.

Об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook.

Положительные результаты тестов на Covid-19 получили 16 студентов и еще трое преподавателей.

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— 14 апреля 2020, согласно распоряжению мэра Киева Виталия Кличко, в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии было проведено ПЦР-тестирование на Covid-19. 16 апреля Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра, что по результатам тестов коронавирус подтвердились в 19 человек.

Просим молитв преподавателей и студентов Киевских духовных школ, — говорится в сообщении.

Сейчас все 19 человек находятся на самоизоляции в общежитии под наблюдением медиков.

Результаты еще одного тестирования, проведенного в семинарии 15 апреля, пока неизвестны.

Напомним, в Вербное воскресенье, 12 марта, полицейские оштрафовали трех священников из-за нарушения ограничительных мер и скопления людей в церквях.