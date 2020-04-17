Обращаться за возмещением переплаты за газ можно будет с 20 апреля — Коболев

Украинские потребители, которые являются участниками программы Газовый запас с 20 апреля могут обращаться к газоснабжающим компаниям для возмещения разницы в цене на газ.

Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

— С 20 апреля потребители могут обращаться к своим газоснабжающим компаниям, чтобы выбрать удобный способ возврата средств или зачислить их для оплаты газа в будущем. Мы рекомендуем обратиться в гассбыты сразу, как только они предоставят такую ​​возможность.

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Андрей Коболев также отметил, что специалисты Нафтогаза сверили данные со всеми газоснабжающими компаниями, которые продавали газ в рамках программы.

Нафтогаз уже направил средства за неиспользованный ресурс Газового запаса на счета газсбытов.

К слову, в марте оптовую цену на газ для населения снизили на 14%.