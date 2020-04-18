Глава УПЦ МП Онуфрий тайно госпитализирован с коронавирусом — СМИ

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заразился коронавирусом и госпитализирован.
Также с коронавирусом госпитализировали митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра.
— По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. Так поступили с целью обезопасить РПЦвУ от обвинений накануне Пасхи, — говорится в сообщении.
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В СМИ предположили, что Онуфрий не будет проводить пасхальную литургию.
К слову, 17 апреля митрополит Антоний появился в программе Свобода слова Савика Шустера. Он оставил клинику на это время и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире.
Напомним, 14 апреля Онуфрий заявил, что несмотря на карантин, в храмах УПЦ МП на Пасху пройдут праздничные богослужения.
Источник: Религиозная правда