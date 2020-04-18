Пусть в наших сердцах будет добро: Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой.

Во время обращения президент пожелал Украине мира, а каждому украинцу — радости, достатка и любви.

Кроме того, в день Светлого Воскресения Христова Зеленский призвал граждан оставаться дома.

— Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома — это, действительно, единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а, следовательно, ее будущего, — отметил Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что после Пасхи Украина может объявить о смягчении карантина.