Количество безработных за время карантина выросло на 30% — Служба занятости

В Украине уже зарегистрировано до 400 тыс. безработных граждан, отчитался Государственный центр занятости.

Только за время ограничительных мер из-за коронавируса количество людей, потерявших работу, выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Помощь по безработице получают свыше 340 тыс. человек, — заявила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

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Минимальное пособие по безработице на время карантина увеличено до 1 тыс. грн, напомнили в Госслужбе занятости.

— Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу, — добавила Бондини.

К слову, ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина.