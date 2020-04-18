По состоянию на 9.30 18 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 133 человек умерли, а 275 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 444 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 319 случаев;
- Волынская область — 134 случая;
- Днепропетровская область — 104 случая;
- Донецкая область — 14 случаев;
- Житомирская область — 197 случаев;
- Закарпатская область — 166 случаев;
- Запорожская область — 127 случаев;
- Ивано-Франковская область — 462 случая;
- Кировоградская область — 234 случая;
- Киев — 770 случаев;
- Киевская область — 280 случаев;
- Львовская область — 221 случай;
- Луганская область — 9 случаев;
- Николаевская область — 31 случай;
- Одесская область — 106 случаев;
- Полтавская область — 49 случаев;
- Ровенская область — 283 случая;
- Сумская область — 82 случая;
- Тернопольская область — 366 случаев;
- Харьковская область — 62 случая;
- Херсонская область — 56 случаев;
- Хмельницкая область — 41 случай;
- Черновицкая область — 840 случаев;
- Черкасская область — 141 случай;
- Черниговская область — 12 случаев.
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