По состоянию на 9.30 18 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 133 человек умерли, а 275 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 444 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 319 случаев;

Волынская область — 134 случая;

Днепропетровская область — 104 случая;

Донецкая область — 14 случаев;

Житомирская область — 197 случаев;

Закарпатская область — 166 случаев;

Запорожская область — 127 случаев;

Ивано-Франковская область — 462 случая;

Кировоградская область — 234 случая;

Киев — 770 случаев;

Киевская область — 280 случаев;

Львовская область — 221 случай;

Луганская область — 9 случаев;

Николаевская область — 31 случай;

Одесская область — 106 случаев;

Полтавская область — 49 случаев;

Ровенская область — 283 случая;

Сумская область — 82 случая;

Тернопольская область — 366 случаев;

Харьковская область — 62 случая;

Херсонская область — 56 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черновицкая область — 840 случаев;

Черкасская область — 141 случай;

Черниговская область — 12 случаев.

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