Во время пандемии коронавируса стоит ограничить пребывание младенцев и маленьких детей на улице. Несмотря на то, что погода способствует прогулкам на свежем воздухе, стоит объяснять детям, что пребывание на улице может навредить их здоровью.

— Основной совет — оставаться дома. Я понимаю, что трудно объяснить детям, но облака сгущаются. Коронавирус, а в столице еще и проблемы с воздухом, поэтому я бы советовала ограничить прогулки на улице, — говорит врач-педиатр Мария Жигайло.

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По ее словам, если младенцы в колясках более или менее защищены, то старшие дети, которые уже могут самостоятельно ходить, находятся в зоне риска.

— Маски на них не наденешь, одноразовые медицинские перчатки тоже, поэтому прогулки в общественных местах являются рискованными. Я советую пациентам поехать в деревню, на дачу, где одна семья, а вещи использует только узкий круг людей, — добавляет врач-педиатр.

Если речь идет о прогулках в городе, то можно заинтересовать детей самодельными масками или же самостоятельно сшить им перчатки.

— Мамы могут креативить и шить маски в виде различных зверей или самостоятельно изготавливать перчатки. Детям будет интересно, и они будут их носить, — добавляет специалист.

Кроме того, стоит более пристально следить, чтобы дети ничего не трогали руками, а по возвращению домой мыли руки.

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