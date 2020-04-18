Врачи, которые боролись с Covid-19 в Ухане, дали советы медикам из Украины

Между украинскими и китайскими медиками состоялась онлайн-конференция, во время которой ведущие специалисты шанхайского госпиталя, которые работали во время эпидемии коронавируса в Ухане, дали советы украинским коллегам.

Во время телемоста китайские специалисты поделились собственным опытом борьбы с эпидемией.

— Отметили о необходимости зонирования внутри госпиталей, чтобы избежать повторного заражения… Ни в коем случае не пренебрегать стандартизированными средствами защиты для врачей, — говорится в сообщении Днепропетровской ОГА.

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Кроме того, медики из Китая сравнили коронавирус и свиной грипп. По их мнению, эти вирусы дают одинаковые симптомы: пневмония, тромбоэмболические осложнения.

Онлайн-конференция с китайцами уже третья для украинских врачей. До этого они общались со специалистами из Израиля и Италии.

Напомним, ранее мы писали, что Ухань помогает Австралии побороть коронавирус. В Сидней было отправлено 90 тонн масок и халатов.

Источник: Днепропетровская ОГА