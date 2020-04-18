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Факты / Украина

Мы должны были бы иметь сейчас более 17 тыс. больных Covid-19 — Ляшко

Если бы Украина ввела карантин не 12 марта, а на неделю позже, тогда в стране было бы более 17 тыс. больных коронавирусом.

Об этом сказал санитарный врач Виктор Ляшко.

— Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных, — сказал он.

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Ранее Ляшко рассказал, что украинцы стали значительно меньше болеть гриппоподобными заболеваниями благодаря карантину. Это дало возможность высвободить места в отделениях интенсивной терапии для больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: Новое время

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