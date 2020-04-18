Мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования на Covid-19 — Степанов об экспресс-тестах

Министерство здравоохранения является сторонником проведения ПЦР-тестирования для диагностики коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы сторонники проведения ПЦР-тестирования, которое мы проводим четко по алгоритму после появления симптомов, и дальше выстраиваем тактику в зависимости от результатов, — сказал он.

По его словам, для подтверждения диагноза нужно проведение ПЦР-теста, независимо от того, какой результат дал экспресс-тест.

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Степанов отметил, что часто человек делает экспресс-тест, находясь в инкубационном периоде, поэтому он видит негативный результат и считает себя здоровым. Из-за этого он начинает нарушать самоизоляцию и заражать других людей.

Министр сообщил, что за прошедшие сутки в Украине было проведено 5 152 ПЦР-тестов.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где в Киеве и в регионах можно пройти тестирование на коронавирус.