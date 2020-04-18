PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Херсонщине четыре населенных пункта закрывают на карантин

Города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы Херсонской области будут закрыты на карантин.

Карантин продлится с 13.00 18 апреля до 06.00 21 апреля.

В населенных пунктах будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса, поэтому их закроют для въезда-выезда.

Читайте: На Херсонщине открыли дело против медиков, которые выдали тело умершей от Covid-19

Причиной введения карантина стало увеличение количества больных в этих регионах.

В городе Олешки установят пять карантинных блокпостов, два поста в селе Малые Копани, один в селе Левые Солонцы и два в городе Геническ.

Соблюдение карантинных мероприятий будет контролировать полиция путем круглосуточного патрулирования.

— Обращаемся к местным жителям: не пугайтесь и не паникуйте, а прислушайтесь к советам и подготовьтесь к временных ограничений. Просим граждан ограничить передвижение по улице, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Херсонской области зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка