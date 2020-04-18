На Херсонщине четыре населенных пункта закрывают на карантин

Города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы Херсонской области будут закрыты на карантин.

Карантин продлится с 13.00 18 апреля до 06.00 21 апреля.

В населенных пунктах будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса, поэтому их закроют для въезда-выезда.

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Причиной введения карантина стало увеличение количества больных в этих регионах.

В городе Олешки установят пять карантинных блокпостов, два поста в селе Малые Копани, один в селе Левые Солонцы и два в городе Геническ.

Соблюдение карантинных мероприятий будет контролировать полиция путем круглосуточного патрулирования.

— Обращаемся к местным жителям: не пугайтесь и не паникуйте, а прислушайтесь к советам и подготовьтесь к временных ограничений. Просим граждан ограничить передвижение по улице, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Херсонской области зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусом.