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Факты / Украина / Общество

Во сколько начинается служба на Пасху 2020

Служба на Пасху 2020 начинается в ночь на воскресенье 19 апреля.

Богослужение будет проходить в онлайн-режиме из-за карантина, который ввели в связи с распространением коронавируса.

Так, трансляция службы от Православной церкви Украины начнется в 23.00 18 апреля, а закончится в 3.00 19 апреля. Богослужение покажет 1+1 и UA:Перший.

Читайте: Пасха на карантине: как будут проводить службы и святить куличи

Служба УПЦ МП можно посмотреть в это же время на канале Украина или Интер.

Службу украинской греко-католической церкви начнется в 7.00 19 апреля и продлится она до 11.00. Покажут богослужение телеканал ICTV и UA:Перший.

Также трансляцию можно посмотреть на сайте Факты ICTV.

Во время службы нужно вести себя сдержанно и нельзя громко разговаривать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Польша будет праздновать Пасху во время карантина.

Фото: Pixabay

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