Пойдут со всеми лобызаться: Комаровский прогнозирует волну Covid-19 после Пасхи

Педиатр Евгений Комаровский прогнозирует волну инфицирований коронавирусом в Украине после пасхальных праздников.

— Что бы мы ни говорили, как бы ни закрывали, не увещевали из каждого утюга – в воскресенье народ в массе своей пойдет навещать храмы, родню и троекратно лобызаться со всем, что шевелится, — написал врач.

Наплыв пациентов с Covid-19 может произойти в период с 27 апреля по 9 мая с пиком примерно 1-2 мая, подсчитал Комаровский.

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— Если 1-2 мая появится много тяжелых больных, значит мы в активной фазе инфекционного процесса. Карантин нужно продолжать. Если же нет — из карантина нужно плавно и правильно выходить, — считает педиатр.

Ранее Комаровский рассказал, что власти смогут прекратить противоэпидемиологические мероприятия из-за коронавируса, когда на территории страны в течение 28 дней не будет новых случаев инфицирования.