Погода в Украине на сегодня, 18 апреля 2020

В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, 0°…+10°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +13°. В воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+14°.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°…+12°. В воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +5°…+15°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье +4°…+12°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°…+14°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°…+18°. В воскресенье +8°…+19°, облачно с прояснениями.

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Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +4°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью -2°, днем +14°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -2°, днем +13°. В воскресенье +4°…+14°, облачно с прояснениями.

Напомним, в результате непогоды 16 апреля в Украине были обесточены 155 населенных пунктов в пяти областях.