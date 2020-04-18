Воздух в Киеве загрязнен, киевлянам стоит оставаться дома — Кличко

В Киевской и Житомирской областях продолжаются лесные пожары. В Киеве за сутки зафиксировали 30 возгораний, а в соседней области — в двух лесничествах пылает 2 700 га. Из-за этого воздух в столице загрязнен продуктами горения.

Так, по состоянию на 18 апреля в воздухе Киева превышен уровень диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

— Зафиксировано колебание монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза… Содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева PM 2,5 — 127 мкг, PM 10 — 126 мкг, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте: Смог над Киевом не связан с пожарами в Чернобыльской зоне — ГСЧС

По его словам, радиационный фон в столице и области находится в пределах нормы.

— Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма — 0,030 мР/ч), в Киевской области 0,014 мР/час (норма — 0,030 мР/час), — добавил Кличко.

В Чернобыльской зоне не фиксируют активных очагов, наблюдается тления травяного настила, пеньков и древесины. Киевлянам не советуют оставлять дома и держать окна открытыми.

Напомним, ранее мы писали, что 18 апреля в Житомирской области продолжает гореть лес.

Источник: Виталий Кличко