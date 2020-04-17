Против нарушителей карантина на Пасху направят спецназ — МВД

В случае, если граждане будут нарушать правила карантина во время пасхальных праздников и собираться большими группами, полиция будет привлекать для установления порядка силы специального назначения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Он уточнил, что этот вопрос поднимался в разговоре с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина № 211.

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Тандит добавил, что общественный порядок во время карантина охраняют 30 тыс. правоохранителей.

Напомним, в МВД рассказали, как полиция поэтапно будет реагировать на нарушение правил карантина.