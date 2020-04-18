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Факты / Украина

Церковная служба на Пасху 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ НА ICTV)

В Украине 19 апреля празднуют Воскресение Христово или Пасху. Из-за угрозы распространения вируса, власти запретили большие скопления людей, поэтому и собираться на пасхальную службу прихожанам также нельзя.

Все конфессии изъявили желание провести службу на Пасху в режиме онлайн. Телеканал ICTV будет транслировать церковную службу 19 апреля в 7.30 утра.

Читайте: Карантин на Пасху: как освятить паски и отметить праздник без штрафов

Также службу на Пасху можно посмотреть в онлайн-трансляции на сайте Фактах ICTV.

Онлайн-трансляция службы на Пасху 2020:

Расписание онлайн-богослужений на Пасху:

Украинская греко-католическая церковь

Начало трансляции в 7.30 утра 19 апреля, а продлится она до 11.00. Покажет службу телеканал ICTV.

Ранее Факты ICTV писали, во сколько на Пасху 2020 украинцам обойдется продуктовый набор для корзины, и что повлияло на рост цен на главные его составляющие.

Фото: Dreamstime

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