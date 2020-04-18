В Киеве 65 новых случаев Covid-19, 26 — в Киево-Печерской лавре

В Киеве за сутки еще 65 человек заболели коронавирусом, среди них — шесть медиков, 26 — в Киево-Печерской Лавре.

По состоянию на утро 18 апреля 2020 в столице подтвердили 770 случаев заболевания Covid-19.

— Заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в больницы города госпитализировали 11 пациентов, остальные находятся под контролем медиков на самоизоляции.

Напомним, раньше мы писали, что по состоянию на 9.30 18 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 5106 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Виталий Кличко