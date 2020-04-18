Коронавирус в Запорожье зафиксирован у 62 человек. Всего в области подтверждено 127 случаев инфицирования Covid-19.

В Запорожской области с коронавирусом госпитализированы 38 человек, амбулаторно лечатся 74.

Все больные изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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За все время в области было зафиксировано два летальных случая. 13 человек вылечились от коронавируса.

Напомним, в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования коронавирусом. В целом 133 человек умерли, а 275 пациентов выздоровели.

За сутки было выявлено 444 новых случая.

Источник: Запорожская ОГА