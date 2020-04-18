В Украине 978 медиков и 332 ребенка заболели коронавирусом — Степанов

Коронавирусом в Украине заболели 978 медиков и 332 ребенка.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Всего за все время пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников, — отметил он.

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Напомним, по состоянию на 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования коронавирусом. В целом 133 человек умерли, а 275 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 444 новых случая.