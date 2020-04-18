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Факты / Украина

В Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования коронавирусом, 444 за сутки

По состоянию на 9.30 18 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования коронавирусом.

В целом 133 человек умерли, а 275 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 444 новых случая.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 319 случаев;
  • Волынская область — 134 случая;
  • Днепропетровская область — 104 случая;
  • Донецкая область — 14 случаев;
  • Житомирская область — 197 случаев;
  • Закарпатская область — 166 случаев;
  • Запорожская область — 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 462 случая;
  • Кировоградская область — 234 случая;
  • Киев — 770 случаев;
  • Киевская область — 280 случаев;
  • Львовская область — 221 случай;
  • Луганская область — 9 случаев;
  • Николаевская область — 31 случай;
  • Одесская область — 106 случаев;
  • Полтавская область — 49 случаев;
  • Ровенская область — 283 случая;
  • Сумская область — 82 случая;
  • Тернопольская область — 366 случаев;
  • Харьковская область — 62 случая;
  • Херсонская область — 56 случаев;
  • Хмельницкая область — 41 случай;
  • Черновицкая область — 840 случаев;
  • Черкасская область — 141 случай;
  • Черниговская область — 12 случаев.

Напомним, до 24 апреля в стране введен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине.

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