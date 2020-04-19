50 украинцев вылечились от коронавируса за границей – МИД

По состоянию на 19 апреля, 152 украинца лечатся от коронавируса за рубежом, одновременно 50 граждан уже выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
50 украинцев выздоровели: в Греции 22, в Польше 6, в Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии по двое и по одному в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции и Швейцарии.
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В то же время семь граждан Украины за рубежом умерли от инфицирования.
На сегодня 152 гражданина Украины за границей еще проходят лечение.
Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 9.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 343 новых случая.