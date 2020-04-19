Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

20:12 -

По состоянию на 18 апреля в Херсонской области 63 лабораторно подтвержденных случая на коронавирус. 6 человек полностью выздоровели, один человек умер.

В течение последних суток выявлено 7 новых случаев. Все они контактировали с ранее выявленными больными Covid-19, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.