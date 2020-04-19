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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 24 апреля приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на  09.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 343 новых случаев.

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09:58 - 19 апреля

В Харькове 18 апреля продолжали работать 31 рынок и торговые площадки, несмотря на ограничения, введенные Кабмином.

В связи с этим полиция области открыла производство по ч. 1 ст. 325 ККУ – Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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09:46 - 19 апреля
За сутки было выявлено 343 новых случая коронавируса

По состоянию на 9.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели.

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08:54 - 19 апреля

В Украине 74% умерших от Covid-19 имели сопутствующие заболевания, сообщили в Центре общественного здоровья.

В частности, они “имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких”.

При этом летальность от коронавируса среди лиц старше 50 лет составляет 5,1%, а в возрастной группе до 50 лет – почти в девять раз ниже (0,6%).

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08:28 - 19 апреля

Пандемия оставила нас дома, однако не лишила праздника Пасхи, так премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова.

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20:12 - 18 апреля

По состоянию на 18 апреля в Херсонской области 63 лабораторно подтвержденных случая на коронавирус. 6 человек полностью выздоровели, один человек умер.

В течение последних суток выявлено 7 новых случаев. Все они контактировали с ранее выявленными больными Covid-19, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

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18:35 - 18 апреля

Количество военнослужащих Госпогранслужбы, у которых подтверждено заболевание Covid-19, возросло до четырех, сообщила пресс-служба ГПСУ.

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16:39 - 18 апреля

Китайские врачи, работавшие в Ухане, дали свои рекомендации украинским медикам.

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15:20 - 18 апреля

Украинцы стали значительно меньше болеть гриппоподобными заболеваниями благодаря карантину.

Об этом сказал санитарный врач Виктор Ляшко.

— Позитивный момент: значительно сократилось число инфицированных гриппом и гриппоподобными заболеваниями, не считая коронавирусной болезни. Иногда вот эти волны давали нам рост заболеваний в марте — начале апреля. Сейчас мы видим стремительное падение, — сказал он.

По его словам, уменьшение количества больных гриппом дало возможность высвободить места в отделениях интенсивной терапии для больных коронавирусом.

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15:19 - 18 апреля

В Сторожинецкой центральной районной больнице Черновицкой области скончался пациент с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

— 54-летний мужчина из Красноильска обратился в медицинское учреждение 15 апреля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Больного лечили в инфекционном отделении, он находился на кислородной дотации, — сообщает ОГА.

18 апреля состояние мужчины резко ухудшилось, его перевели в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, больной скончался. Мужчина имел также ишемическую болезнь сердца и гипертонию, ранее пережил инфаркт и инсульт.

— Результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции пока ждут, — добавили в ОГА.

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15:15 - 18 апреля

Количество зарегистрированных безработных выросло на протяжении карантина на треть — до 400 тыс. человек, сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

— На сегодня статус безработного имеют около 400 тыс. людей, из них помощь по безработице получают свыше 340 тыс. чел., — сказала она.

По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на протяжении карантина на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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