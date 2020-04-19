Карантин в Вербное воскресенье: почему растет количество больных Covid-19

Причиной роста количества случаев коронавируса в Украине есть несоблюдение карантина и увеличение количество тестирований на Covid-19.

Об этом заявил на глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

— Многие не придерживался наших рекомендаций на Вербное воскресенье и массово посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости, — заявил Степанов.

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Также, медики увеличили количество тестирований на ПРЛ — раньше было около 1 тыс. тестов, а сейчас около 5 тыс., отметил Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 343 больным подтвердили коронавирус. Всего в стране 5 449 больных Covid-19, 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели.

Источник: Минздрав