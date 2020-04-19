На монахов Святогорской лавры полиция завела уголовное производство

Полиция возбудила уголовное производство на монахов Святогорской Свято-Успенской лавры, где в Пасхальную ночь собрались около 300 человек.

Люди не придерживались карантина, а служители лавры не организовали необходимые мероприятия.

— В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст.325 Уголовного кодекса Украины Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, — говорится в сообщении.

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По состоянию на утро 19 апреля полиция зарегистрировала четыре случая несоблюдения карантина в Донецкой области, праздничная служба прошла в 275 храмах.

Еще по трем случаям нарушения карантина сейчас идет изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка. Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Как писали Факты ICTV, в Святогорской Лавре в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на пасхальном богослужении ночью.

Источник: Полиция Донецкой области