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Факты / Украина

В Одесской области от коронавируса умер медик

В Одесской области 19 апреля в больнице скончался больной на коронавирус медицинский работник.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По словам главы ОГА, вечером в больнице Подольска умер 60-летний медработник, который был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести. У мужчины были хронические заболевания.

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— Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни, — написал Куцый.

В регионе лаборатория подтвердила 137 случаев заражения коронавирусом.

В Одесской области от коронавируса умер медик

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 9.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 343 новых случая.

Фото: Dreamstime

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