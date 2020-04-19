Погода в Украине на сегодня, 19 апреля 2020

В воскресенье 19 апреля в Украине ожидается прохладная и сухая погода.
В Киеве в воскресенье переменная облачность, 0°…+10°.
Во Львове в воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+14°.
В Луцке в воскресенье ночью -1°, днем +13°, переменная облачность.
В Виннице в воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.
Одесситам в воскресенье обещают переменную облачность — +5°…+15°.
В Харькове в воскресенье +4°…+12°, облачно с прояснениями.
В Днепре в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°…+14°.
В Симферополе в воскресенье +8°…+19°, облачно с прояснениями.
Читайте: Много лет к этому шли: эколог предупредил о новых пыльных бурях в Киеве
Жителям Мариуполя в воскресенье без осадков, температура до +16°.
В Краматорске в воскресенье температура до +13°, переменная облачность.
В Северодонецке в воскресенье +4°…+14°, облачно с прояснениями.
Напомним, в результате непогоды 16 апреля в Украине были обесточены 155 населенных пунктов в пяти областях.