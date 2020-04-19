Поздравление с Пасхой от главы УГКЦ: мы в этом году празднуем по-особому

Нынешний способ, как Украина празднует Пасху, напоминают события из святого Евангелие.

Об этом говорит глава Украинской греко-католической церкви Святослав в пасхальном послании.

— Мы в этом году празднуем Пасху по-особенному. Чтобы пережить глубже это событие, вспомним себе, как и когда впервые апостолы встретили Воскресшего Христа. Как его ближайшие ученики восприняли весть о Христовом Воскресении. Они не были в храме у гроба, а были в доме за закрытыми дверями из страха перед иудеями, как пишет нам об этом Святое Евангелие. И там в домашних просторах за закрытыми дверями они встречают своего Воскресшего Спасителя, — говорит глава УГКЦ.

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— Господь освящает нам наши дома, наши сердца и садится с нами за пасхальный завтрак, потому что следующее его вопрос был к испуганным ученикам: что-то есть поесть? Он их страх превращает в радость. Ощущение потери — в опыт большого достижения, опыт личного присутствия Христа, поточму что он через крест, страдания и воскресения победно вышел из гроба и пришел к ним домой, — говорит Святослав.

Напомним, Украинская греко-католическая церковь готова отдать свои храмы под больницы в случае обострения пандемии коронавируса в Украине.

Источник: УГКЦ