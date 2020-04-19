Священники, которые исповедовали больных Covid-19, должны самоизолироваться — Епифаний

Священники, которые причащают больных коронавирусом, должны идти на самоизоляцию.

Об этом заявил глава Православной церкви Украины Епифаний.

— Если священник все же придет к больному, то после таинства он две недели должен находиться на самоизоляции. И поэтому это вопрос очень сложный, — говорит митрополит Епифаний.

Читайте: Как освятить паску дома — советы от Епифания

Отдельные представители духовенства ранее предлагали передавать дары для причастия в капсулах от лекарств. Однако, церковь еще не рассматривала такую ​​возможность.

Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома в период пасхальных праздников.