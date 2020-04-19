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Факты / Украина / Общество

Священники, которые исповедовали больных Covid-19, должны самоизолироваться — Епифаний

Священники, которые причащают больных коронавирусом, должны идти на самоизоляцию.

Об этом заявил глава Православной церкви Украины Епифаний.

— Если священник все же придет к больному, то после таинства он две недели должен находиться на самоизоляции. И поэтому это вопрос очень сложный, — говорит митрополит Епифаний.

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Отдельные представители духовенства ранее предлагали передавать дары для причастия в капсулах от лекарств. Однако, церковь еще не рассматривала такую ​​возможность.

Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома в период пасхальных праздников.

Источник: Радио Свобода

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