В Украине 19 апреля празднуют Воскресение Христово или Пасху. Из-за угрозы распространения вируса, власти запретили большие скопления людей, поэтому и собираться на пасхальную службу прихожанам также нельзя.

Телеканал ICTV будет транслировать церковную службу Украинской Греко-Католической Церкви 19 апреля в 7.30 утра. В Патриаршем соборе Воскресения Христово будет проведено Надгробие, Пасхальную утреню, Архиерейскую Божественную Литургию и освещение пасочек.

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Также службу на Пасху можно посмотреть в онлайн-трансляции на сайте Фактах ICTV.

Онлайн-трансляция службы на Пасху 2020:

Начало трансляции в 7.30 утра 19 апреля, а продлится она до 11.00.

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Ранее Факты ICTV писали, во сколько на Пасху 2020 украинцам обойдется продуктовый набор для корзины, и что повлияло на рост цен на главные его составляющие.