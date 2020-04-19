В Киеве подтвердили 31 новый случай заболевания коронавирусом

31 случай коронавируса зафиксировали в Киеве за минувшие сутки.

Один человек умер, пишет мэр Киева Виталий Кличко у себя на Facebook.

— Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания Covid-19, — написал мэр столицы.

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Заболели 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет. Также 11 мужчин от 26 до 77 лет. Также среди больных Covid-19 — 13-летний подросток и 10-летняя девочка.

— В больницы столицы госпитализировано пять пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких, — отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 9.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случая коронавируса.

В общем 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели.

Источник: Виталий Кличко