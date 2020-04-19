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Факты / Украина / Общество

В женском монастыре УПЦ зафиксировали два случая коронавируса

В Головчинецком Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП обнаружили два случая коронавируса.

Об этом сообщает Хмельницкий городской совет.

Заболели две монахини с женского монастыря в Головчинцах Летичевского района, для которого это первые случаи коронавируса.

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За последние сутки в Хмельницке подтвердили 14 новых случаев Covid-19, количество больных в области составляет 48.

Будут ли закрывать монастырь на карантин или нет, пока неизвестно.

Напомним, в Святогорской Лавре в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на пасхальном богослужении ночью.

Люди проигнорировали карантин и призывы властей оставаться дома.

Источник: Хмельницкий горсовет 

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