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Факты / Украина / Общество

В ВСУ три новых случая Covid-19, в целом – 32 инфицированных

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 19 апреля зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, двое выздоровели и двое умерли.

За сутки коронавирус подтвердился у трех военных. Все они находятся на лечении в госпиталях Винницы, Черновцов, а также в обычной больнице на Львовщине.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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Сейчас на изоляции (самоизоляцияи) находятся 300 военнослужащих ВСУ.

В Украине за минувшие сутки у 343 больных подтвердили коронавирус. Всего в стране 5 449 инфицированных Covid-19, 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели.

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