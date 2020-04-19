Украина преодолеет все вызовы: Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой

Пандемия оставила нас дома, однако не лишила праздника Пасхи, так премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова.

— Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами…Я бы очень хотел, чтобы в этот день каждая украинская семья чувствовала тепло и уют, радость и уверенность в будущем. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и благодати. Христос воскрес! — пожелал глава правительства.

Шмыгаль также поблагодарил медиков за борьбу с эпидемией коронавируса, пожарных и спасателей – за то, что всегда приходят на помощь, военным – за оборону страны и учителям – за то, что быстро адаптировались к новым условиям.

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19 апреля в Украине празднуют Воскресение Христово или Пасху. Телеканал ICTV транслирует службу УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христово. Также ее можно посмотреть в онлайн-трансляции на сайте Фактах ICTV.