Пасха — это победа жизни над смертью — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем вопрос соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений.

Зафиксировали единичные случаи нарушения карантина.

Больше всего нарушений в Донецкой области — там начали несколько уголовных производств.

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В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

— В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха — это победа жизни над смертью, — говорит Зеленский.

Как писали Факты ICTV, в одесском храме Рождества Пресвятой Богородицы священники УПЦ МП, несмотря на карантин, ночью и утром 19 апреля проводили освящение куличей на улице.