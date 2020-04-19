Индекс загрязнения воздуха в Киеве, по данным ресурса IQAir, по состоянию на 9.00 19 апреля составляет 162, что значительно превышает допустимые нормы.
Это означает, что желательно не открывать окна и не выходить на улицу без крайней необходимости.
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В то же время, по данным ГСЧС, радиационный фон в столице не превышен.
По состоянию на утро 19 апреля спасатели продолжают тушение очагов тления травяного настила, пеньков и древесины в Виступовицком и Бережестском лесничествах на территории Житомирской области.
Напомним, загрязнение воздуха в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. Причиной стали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.