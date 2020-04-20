Дарница формирует стратегический запас сырья для производства критически важных лекарств

Фармацевтическая компания Дарница имеет достаточный запас препаратов, которые могут применяться при лечении тяжелых и критических пациентов, инфицированных вирусом SARS-CoV-2.

По оценкам врачей, пациентам с Covid-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ и находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, может потребоваться до 50 различных лекарственных средств.

Председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив подчеркнул, что Дарница также формирует запасы сырья для обеспечения производства необходимых лекарств в дальнейшем.

— В Украине должен быть стратегический запас лекарств. Речь идет о седативных средствах, анестетиках, препаратах для реанимации, миорелаксантах и антибиотиках. Продуктовый портфель Дарницы включает значительную часть лекарственных средств, которые могут применяться при неотложных состояниях, в частности, в случаях Covid-19. Мы оцениваем, что их запасов достаточно на срок от двух до четырех месяцев. Также мы формируем запасы сырья, чтобы обеспечить производство препаратов в соответствии с потребностями системы здравоохранения, — отметил Шимкив.

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Шимкив напомнил, что препараты Дарницы также входят в утвержденный в марте Кабмином перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения Covid-19.

— Дарница производит и другие лекарственные средства, не входящие в утвержденный правительством перечень, но в которых может возникнуть необходимость в критических ситуациях, — добавил он.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Дарница готова производить препарат с гидроксихлорохином для борьбы с коронавирусом.