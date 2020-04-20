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Факты / Украина

Кабмин объяснил, почему семь областей не предоставили результатов тестирования на Covid-19

В правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей.

Так, в одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудования.

Кроме того, на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. Однако в правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

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Напомним, 20 апреля Минздрав не получил данные о тестировании на коронавирус из семи областей. Всего за минувшие сутки в Украине зафиксировали 261 новый случай Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 5710 человек, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

Источник: Офис президента

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