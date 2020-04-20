Коронавирус в ВСУ: 35 больных и 2 летальных случая

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили еще 3 случая инфицирования коронавирусом.

— За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница — 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь — 1 военнослужащий), во Львовской области — 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы, — сообщают в ВСУ.

Всего в ВСУ зарегистрировано уже 35 случаев заболевания Covid-19, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

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На изоляции и самоизоляции находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 38 человек.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса, из них — 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ