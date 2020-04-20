В понедельник, 20 апреля, в Винницкой области зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава.

— По состоянию на 11.00 20.04.2020 года на территории области зарегистрировано 535 подозрений на Covid-19. В 330 случаях обнаружен коронавирус, в частности у 23 детей.

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Умер один человек. Выздоровели 22 человека, что подтверждено двумя отрицательными результатами лабораторных исследований.

В общем лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях Винницкой области.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев коронавируса, из них — 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.