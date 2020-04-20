Кабинет министров ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 в начале мая.

После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также во время совещания обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные средства они получат в конце апреля вместе с основными зарплатами.

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Кроме того, в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование.

Но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Напомним, ранее директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин также говорил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет в начале мая.