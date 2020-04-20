Почаев закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса

В городе Почаев (Тернопольская область), где находится Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.

Такое решение приняли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Также контрольно-пропускные пункты в Почаеве усиливают военнослужащими Кременецкого военного комиссариата для патрулирования, а также спасателями, которые будут проводить дезинфекцию и обеззараживание транспортных средств.

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К слову, за прошедшие сутки в Почаеве зарегистрировали 13 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, на Пасху, 19 апреля, несмотря на запрет в Почаевской Свято-Успенской лавре служба состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию.