Почаев закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса

В городе Почаев (Тернопольская область), где находится Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.
Такое решение приняли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
Также контрольно-пропускные пункты в Почаеве усиливают военнослужащими Кременецкого военного комиссариата для патрулирования, а также спасателями, которые будут проводить дезинфекцию и обеззараживание транспортных средств.
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К слову, за прошедшие сутки в Почаеве зарегистрировали 13 случаев заболевания коронавирусом.
Напомним, на Пасху, 19 апреля, несмотря на запрет в Почаевской Свято-Успенской лавре служба состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию.