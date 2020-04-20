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Факты / Украина

Поливальный понедельник 2020: запреты и приметы

Поливальный понедельник в 2020 году отмечают 20 апреля — второй день после Пасхи.

Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Считается, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Читайте: Пасхальный обливной понедельник: традиции и обряды

Что нельзя делать в Поливальный понедельник:

  • Нельзя грустить и думать о плохом.
  • Нельзя ссориться, ругаться и злиться.
  • Нельзя очень много есть.
  • Много алкоголя также пить нельзя.
  • Нельзя сидеть дома в одиночку
  • Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.

Приметы в Поливальный понедельник:

  • Перелетные птицы не поют — ожидайте заморозков.
  • Утренний дождь — дождливое лето.
  • Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю.
  • Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.

Напомним, ранее мы публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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